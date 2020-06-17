Василий Уткин прокомментировал вспышку коронавируса в "Ростове"

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о вспышке коронавируса в "Ростове".

"Ростов" уходит на карантин, COVID-19 подозревают у шестерых - вы уже знаете. За этим не может не стоять раздолбайство. У вспышки обязательно есть конкретные причины: или нарушали каким-то способом вместе, или на уровне клубных мероприятий грубые санитарные ошибки, если кто-то один принес - остальные подхватили. Я не призываю к наказанию. Заболеть - это беда. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо. Глобально - мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить - нет. Давайте это признаем. И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный. Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности материализуются. Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что коронавирусом, возможно заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. В ближайшее время на карантин уйдет остальные игроки, тренерский штаб и персонал клуба.

Матч "Сочи" - "Ростов", который запланирован на 19 июня, скорее всего, будет отменен.

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