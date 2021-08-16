Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира 2022 в Катаре, которую сегодня огласил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поименно. Только списком.

Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди еще один, и даже полтора тура чемпионата России; список может и расшириться.

Это о Дзюбе в первую очередь.

Вызваны практически все дееспособные защитники. Это разумно, возможны самые разные варианты, в том числе игра в три центральных. Ради этого, в частности, вызван Кудряшов.

В полузащите очевидный крен в пользу атаки. С теми, кто способен в центре защищаться, все яснее, это понятно.

В атаке - столб больше не нужен. Если столб придет в себя, он появится. Он не необходим", - написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в список игроков, названный Валерием Карпиным.

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