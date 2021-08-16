Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира 2022 в Катаре, которую сегодня огласил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
"Состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поименно. Только списком.
Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди еще один, и даже полтора тура чемпионата России; список может и расшириться.
Это о Дзюбе в первую очередь.
Вызваны практически все дееспособные защитники. Это разумно, возможны самые разные варианты, в том числе игра в три центральных. Ради этого, в частности, вызван Кудряшов.
В полузащите очевидный крен в пользу атаки. С теми, кто способен в центре защищаться, все яснее, это понятно.
В атаке - столб больше не нужен. Если столб придет в себя, он появится. Он не необходим", - написал Уткин у себя в телеграм-канале.
Напомним, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в список игроков, названный Валерием Карпиным.
Также не пропустите: Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
-
Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
-
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
Лента новостей
-
ПСЖ готов платить Погба 30 миллионов евро
-
Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком"
-
Карпин высказался о Смолове
-
Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара
-
Сандро Шварц прокомментировал вызов игроков "Динамо" в сборную России
-
Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
-
Карпин высказался о нападении сборной России
-
Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов
-
Лапорта прокомментировал прощание с Месси
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
-
Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зрения
-
Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"
-
Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"
-
Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
-
1
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
-
В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы