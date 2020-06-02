Главный тренер сборной Бельгии мог возглавить "Локомотив"
Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, что московский "Локомотив" хотел пригласить главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса вместо Юрия Семина на пост наставника клуба.
"Эта возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных переговоров, возможно, из-за того, что Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги", — сказал Уткин в эфире "Эха Москвы".
Напомним, что Семин покинул "Локомотив" по истечении срока контракта. Вместо него московский клуб возглавил сербский специалист Марко Николич.
Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. Под руководством 46-летнего наставника команда завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2018 года в России.
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