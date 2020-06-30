Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России

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Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России

Известный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин назвал "Газпром Арену", на которой играет петербургский "Зенит", лучшим стадионом в России.

"Когда я оказался на этом стадионе, я обо всем забыл. Не потому что там были какие-то удивительные пирожки, не потому что меня развлекали 3 часа до матча, не потому что было тепло… Дело в том, что у этого стадиона удивительная чаша, лучшая в России. Все устремлено на поле. Поле абсолютно в центре внимания", - сказал Уткин на международном форуме урбанистики "Территория Будущего. Взгляд из сердца Евразии".

"Газпром Арена" была заложена в 2007 году. Стадион сдали в эксплуатацию в 2017 году. По официальной информации, стоимость строительства стадиона составила 43 миллиарда рублей.

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