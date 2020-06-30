Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
Известный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин назвал "Газпром Арену", на которой играет петербургский "Зенит", лучшим стадионом в России.
"Когда я оказался на этом стадионе, я обо всем забыл. Не потому что там были какие-то удивительные пирожки, не потому что меня развлекали 3 часа до матча, не потому что было тепло… Дело в том, что у этого стадиона удивительная чаша, лучшая в России. Все устремлено на поле. Поле абсолютно в центре внимания", - сказал Уткин на международном форуме урбанистики "Территория Будущего. Взгляд из сердца Евразии".
"Газпром Арена" была заложена в 2007 году. Стадион сдали в эксплуатацию в 2017 году. По официальной информации, стоимость строительства стадиона составила 43 миллиарда рублей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22