Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин заявил, что он считает лучшим футболистом в истории голландца Йохана Кройффа.
"Для меня лучший и самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Кройфф. Еще и потому, что дополнительным бонусом к карьере, оглядываясь назад, очень трудно не оценивать, что сделал футболист после того, как перестал быть игроком. Круифф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Круифф абсолютно всеобъемлющ.
В моем мире величайший – Кройфф. Любимый – Платини, первый король – Пеле, а Месси… А Месси просто гений. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Уткин на своем канале в YouTube.
Кройфф за свою карьеру выступал за "Аякс", "Барселону", "Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон Дипломатс", "Леванте", вновь "Аякс" и "Фейеноорд". За сборную Нидерландов сыграл 48 матчей и забил 33 гола. Девятикратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка Европы, серебряный призер чемпионата мира-1974, трехкратный обладатель "Золотого мяча".
После завершения карьеры футболиста Кройфф стал тренером и возглавлял "Аякс" и "Барселону". Четырехкратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка чемпионов. Лучший тренер 1987 года по версии журнала World Soccer.
24 марта 2016 года Кройфф ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Не пропустите: Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком". | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
Лента новостей
-
Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива"
-
Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
-
"Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии
-
Легенда ЦСКА поделился мнением о Марко Николиче, который может возглавить "Локомотив"
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб
-
Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу
-
Кафельников поделился мнением о перспективах сезона РПЛ
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
-
Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом
-
Уткин сравнил Месси и Роналду
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
-
"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии
-
Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23