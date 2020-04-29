Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

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Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин заявил, что он считает лучшим футболистом в истории голландца Йохана Кройффа.

"Для меня лучший и самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Кройфф. Еще и потому, что дополнительным бонусом к карьере, оглядываясь назад, очень трудно не оценивать, что сделал футболист после того, как перестал быть игроком. Круифф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Круифф абсолютно всеобъемлющ.

В моем мире величайший – Кройфф. Любимый – Платини, первый король – Пеле, а Месси… А Месси просто гений. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Уткин на своем канале в YouTube.

Кройфф за свою карьеру выступал за "Аякс", "Барселону", "Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон Дипломатс", "Леванте", вновь "Аякс" и "Фейеноорд". За сборную Нидерландов сыграл 48 матчей и забил 33 гола. Девятикратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка Европы, серебряный призер чемпионата мира-1974, трехкратный обладатель "Золотого мяча". 

После завершения карьеры футболиста Кройфф стал тренером и возглавлял "Аякс" и "Барселону". Четырехкратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка чемпионов. Лучший тренер 1987 года по версии журнала World Soccer.

24 марта 2016 года Кройфф ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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