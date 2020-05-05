Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в истории футбола

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Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в истории футбола

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, кого считает самым великим тренером в истории футбол.

"Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс - действительно величайший тренер всех времён. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго - вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта. Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно.

Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддаётся изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал", - сказал Уткин.

Михелес работал тренером с 1965 по 1992 год. Он возглавлял "Аякс", "Барселону", "Ацтек", "Кельн" и "Байер", а также возглавлял сборную Нидерландов.

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