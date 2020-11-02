Василий Уткин рассказал о своих симпатиях к новому тренеру "Динамо"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин обратил внимание на один из нюансов работы нового наставника московского "Динамо" Сандро Шварца.
"Посмотрел "Динамо" против саранского "Тамбова". Конечно, отчаянно весело. Кто не смотрел: сто игровых минут, "Динамо" полчаса почти играет против 8 полевых, выходит вперёд с пенальти через ВАР на 95-й, получает через ВАР пенальти себе на 99-й, и Шунин спасает. Это по части сюжета. Всем нам с этим нежданчиком повезло. Но это далеко не всё.
На такую концовку едва приехавший из Германии Сандро Шварц выпускал последовательно игроков второй команды. Карапузов, Тюкавин и Захарян доигрывали этот матч. Им было доверено. И это очень необычно. И очень по-иностранчески. И мне это показалось самым любопытным. Шварц в России 10 дней. Откуда он знает? Он креатура спортдиректора Бувача; Бувач знает этих пацанов. А Шварц не боится, так и надо проверять. Информативно же. Вообще, после этого Шварц мне начинает нравиться", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, что Владиславу Карапузову сейчас 20 лет - игра с "Тамбовом" не была для него дебютной. А вот 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян сыграли за основную команду "Динамо" впервые.
Не пропустите: Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" может усилиться экс-защитником "Зенита"
-
Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Агент Агузаров назвал две причины сорвавшегося трансфера Дзюбы в клуб АПЛ
-
"Барселона" может продать тер Штегена из-за финансовых проблем
-
Роналду повторил личный рекорд результативности
Лента новостей
-
Артета и Обамеянг прервали неприятные серии, Сульшер снова проиграл дома и рискует быть уволенным: разбираем матч 7 тура АПЛ между МЮ и "Арсеналом"
-
В киевском "Динамо" выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. В среду - матч с "Барселоной"
-
"Ливерпуль" может усилиться экс-защитником "Зенита"
-
Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Агент Агузаров назвал две причины сорвавшегося трансфера Дзюбы в клуб АПЛ
-
Четыре из пяти футболистов "Реала", игравших в этом сезоне справа в защите, травмированы
-
Василий Уткин рассказал о своих симпатиях к новому тренеру "Динамо"
-
"Атлетико" прилетел в Москву на матч Лиги Чемпионов с "Локомотивом"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт в АПЛ в эпоху после Фергюсона
-
"Барселона" может продать тер Штегена из-за финансовых проблем
-
Заболотный прокомментировал возвращение в сборную России
-
Бэйл высказался о первом голе после возвращения в "Тоттенхэм"
-
Газзаев назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
-
Роналду повторил личный рекорд результативности
-
Ибрагимович ярко прокомментировал свой гол через себя в ворота "Удинезе"
-
Российский арбитр будет работать на матче "Зальцбург" - "Бавария"
-
У игрока "Реала" выявлен коронавирус
-
Главные новости дня: 1 ноября
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Хетафе" в Ла Лиге
-
Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура