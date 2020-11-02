Василий Уткин рассказал о своих симпатиях к новому тренеру "Динамо"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин обратил внимание на один из нюансов работы нового наставника московского "Динамо" Сандро Шварца.

"Посмотрел "Динамо" против саранского "Тамбова". Конечно, отчаянно весело. Кто не смотрел: сто игровых минут, "Динамо" полчаса почти играет против 8 полевых, выходит вперёд с пенальти через ВАР на 95-й, получает через ВАР пенальти себе на 99-й, и Шунин спасает. Это по части сюжета. Всем нам с этим нежданчиком повезло. Но это далеко не всё.

На такую концовку едва приехавший из Германии Сандро Шварц выпускал последовательно игроков второй команды. Карапузов, Тюкавин и Захарян доигрывали этот матч. Им было доверено. И это очень необычно. И очень по-иностранчески. И мне это показалось самым любопытным. Шварц в России 10 дней. Откуда он знает? Он креатура спортдиректора Бувача; Бувач знает этих пацанов. А Шварц не боится, так и надо проверять. Информативно же. Вообще, после этого Шварц мне начинает нравиться", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Владиславу Карапузову сейчас 20 лет - игра с "Тамбовом" не была для него дебютной. А вот 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян сыграли за основную команду "Динамо" впервые.

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