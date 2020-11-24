Василий Уткин рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Лацио"

Теги зенит санкт-петербурглациовасилий уткин

Василий Уткин рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Лацио"

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".

"О сегодняшних матчах наших в Лиге чемпионов.

У меня нет особенных иллюзий насчет результата, и вообще поинтересней матч «Зенита». Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли "Зенит" дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или - вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше.

Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь. Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую.

В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является Зенит на самом деле.

Ну, а "Краснодар" я просто посмотрю. Разогреюсь", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Матч "Лацио" - "Зенит" состоится сегодня в Риме в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: Семак назвал сильные стороны "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ

Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов