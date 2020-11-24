Василий Уткин рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Лацио"
Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".
"О сегодняшних матчах наших в Лиге чемпионов.
У меня нет особенных иллюзий насчет результата, и вообще поинтересней матч «Зенита». Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли "Зенит" дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или - вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше.
Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь. Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую.
В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является Зенит на самом деле.
Ну, а "Краснодар" я просто посмотрю. Разогреюсь", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится сегодня в Риме в 23:00 по московскому времени.
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