Василий Уткин рассказал, почему он отказался от алкоголя
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что он принял решение отказаться от употребления алкогольных напитков.
"Я мало времени провожу в квартире, она у меня – чтобы переночевать в основном. Утром я могу что-нибудь написать, кино смотрю, делаю зарядку. Вы, наверное, удивитесь, но у меня дома есть гантели. И я ими пользуюсь по назначению.
Не то чтобы это было для меня большой проблемой, но я после тяжелого отрезка в жизни принял решение на длительное время отказаться от алкоголя. Вообще. Так просто нельзя. Сейчас должны волновать другие вещи. Алкоголь – деструктивное переживание", – приводит слова Уткина Sports.ru.
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