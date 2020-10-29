Василий Уткин рассказал, сколько раз он комментировал матчи в пьяном виде

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, что он неоднократно вел репортажи, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

"Я неоднократно вел эфире выпившим. Если вы имеете в виду такое состояние, в котором нельзя сесть за руль, — да. Если прямо подшофе, то за все время раз 10, в пределах 10 раз. Если сравнивать рабочее состояние с возможностью сесть за руль, то я не видел ничего дурного в том, чтобы выпить бокал вина.

Упреки в алкоголизме я заслужил, но не футбольными репортажами. У меня был период, когда я злоупотреблял. Но сейчас определенное количество времени я не пью", - сказал Уткин в интервью журналисту Дмитрию Гордону на его канале в YouTube.

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