Василий Уткин с юмором отреагировал на видеообращение Дзюбы после скандала с секс-роликом

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал опубликованное в воскресенье вечером видеообращение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Футболист сделал публичное заявление после появления в сети ролика, на котором он занимается мастурбацией.

"Вечер закончился обращением Артёма Дзюбы. В обращении Артём благодарит тех, кто не отвернулся в трудную минуту. Мастер сложных смыслов, что тут сказать. Я, кстати, не отвернулся, я досмотрел. Не чувствую, что молодец, но ок", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Дзюбу на фоне скандала вывели из состава сборной России, а также лишили капитанской повязки в "Зените".

Не пропустите: Юморист Соболев записал пародию на видео с Дзюбой. | http://soccernews.ru