Василий Уткин сравнил Месси с Богом

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Василий Уткин сравнил Месси с Богом

Известный российский телекомментатор Василий Уткин ярко высказался об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).

Напомним, что в этом поединке аргентинец оформил дубль, сначала подкараулив отскок от перекладины и поразив пустые ворота, а затем блестяще реализовав штрафной удар.

"Нет, Месси, конечно, не Бог. Бог никогда не улыбался, а Месси иногда улыбается. Бог обещает сделать людей счастливыми после смерти, а Месси делает их счастливыми прямо сейчас и безо всяких обещаний. Бог обещал вернуться больше двух тысяч лет назад и не вернулся, а Месси возвращается каждую неделю и даже чаще. Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет еще огого.

Из-за веры в Месси еще не произошло ни одной войны. Каждый может верить в него по-своему. Или вообще не верить, и ему ничего за это не будет. Бог, тот такого не прощает. Бог сказал очень много слов и совершил несколько чудес, а Месси все время молчит, а чудес натворил без счета. Почитателей Месси значительно больше. Бог везде, а Месси только в Барселоне. Зато его проще найти. Бога нет, а Месси есть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Всего в текущем сезоне 31-летний Месси забил 48 голов и сделал 22 ассиста в 46 матчах за "Барселону".

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петушалду
петушалду

Везунчик везунчик Месси. Вечно ему везет. Уже 600 раз повезло за Барсу.

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