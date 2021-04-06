Василий Уткин высказался о назначении Гончаренко главным тренером "Краснодара"

Фото: Твиттер @championat

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на аналогичную должность в "Краснодаре".

"Я вот, честно, не понимаю в альянсе "Краснодар" — Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА — он ведь там зашел в тупик, как ни крути — примерно через неделю нырнуть другой тупик разруливать… В общем, ему бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя кто знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не должен я все понимать. Просто недоумеваю. Поглядим", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 6 апреля, белорусский специалист был назначен главным тренером "Краснодара" после того, как этот пост покинул Мурад Мусаев. Причиной ухода тренера стал домашний разгром от "Ахмата" со счетом 0:5 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Краснодар" по итогам 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка.