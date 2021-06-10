Василий Уткин высказался о польских фанатах

Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Знаменитый журналист Василий Уткин высказался о польских болельщиках и прокомментировал особое внимание к ним со стороны правоохранительных органов Санкт-Петербургана Евро-2020.

"Большинство спикеров комментируют это сквозь призму взаимоотношений между двумя странами. Они очень сложные, в том числе исторически. Но на самом деле польские болельщики, разумеется не все, а определенная их часть – известная на всю Европу гопоть, которая очень любит подраться и задираться. Этим и обусловлено внимание к ним органов правопорядка. С поляками всегда было в этом отношении очень сложно. На чемпионате мира-2006 мы не могли выехать из Мюнхена, потому что польские болельщики бузили, буянили, пили пиво и задирали", — заявил Уткин в своем YouTube-канале.

Напомним, что во время Евро-2020 на стадионе "Санкт-Петербург" будут сыграны семь матчей, два из которых сборная Польша проведёт со сборными Словакии 14 июня и Швеции 23 июня.

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