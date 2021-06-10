Василий Уткин высказался о польских фанатах
Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен
Знаменитый журналист Василий Уткин высказался о польских болельщиках и прокомментировал особое внимание к ним со стороны правоохранительных органов Санкт-Петербургана Евро-2020.
"Большинство спикеров комментируют это сквозь призму взаимоотношений между двумя странами. Они очень сложные, в том числе исторически. Но на самом деле польские болельщики, разумеется не все, а определенная их часть – известная на всю Европу гопоть, которая очень любит подраться и задираться. Этим и обусловлено внимание к ним органов правопорядка. С поляками всегда было в этом отношении очень сложно. На чемпионате мира-2006 мы не могли выехать из Мюнхена, потому что польские болельщики бузили, буянили, пили пиво и задирали", — заявил Уткин в своем YouTube-канале.
Напомним, что во время Евро-2020 на стадионе "Санкт-Петербург" будут сыграны семь матчей, два из которых сборная Польша проведёт со сборными Словакии 14 июня и Швеции 23 июня.
Также не пропустите: Мусаев высказался о доверии Галицкого. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Офис президента Украины прокомментировал решение УЕФА запретить лозунг "Героям слава" на форме сборной Украины
-
"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"
-
Данни высказался о новом тренере "Спартака"
-
Василий Уткин высказался о польских фанатах
-
Мусаев высказался о доверии Галицкого
-
Данни поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020
-
Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев
-
Дель Пьеро высказался об игре Роналду
-
Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ
-
"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову
-
1
Хави высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Ростов" купил форварда софийского ЦСКА
-
Погребняк покинул "Урал"
-
Ионов высказался о форме сборной Украины
-
Маркизио высказался о сборной России
-
Хави прокомментировал свое будущее
-
1
УЕФА дали объяснение, почему они запретили слоган "Героям слава" на форму сборной Украины
-
Английские клубы интересуются форвардом из МЛС
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с Санчо
-
В Кремле отреагировали на решение УЕФА изменить форму сборной Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18