Василий Уткин высказался о ситуации с "Оренбургом"

Фото: твиттер Уткина/Автор неизвестен

Журналист Василий Уткин оценил перспективы "Оренбурга" сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

Ранее "Оренбург" обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне чемпионата России, несмотря на несоответствие стадиона "Газовик" лицензионным критериям. Клубы РПЛ высказались против участия "Оренбурга". Заседание комиссии РФС по этому вопросу состоится 5 мая.

"Конечно, "Оренбургу" верить нельзя. Команда уже лет пять с переменным успехом пробивается в Премьер-лигу, почему, интересно, именно к следующему году они выстроят стадион?

Но в этой истории масса подтекстов. Первое. Если мы говорим о голосовании клубов, то у клубов Премьер-лиги как сообщества есть заветная мечта: как бы сделать так, чтоб никто не вылетал.

А недопущение "Оренбурга" в сложившейся ситуации в сухом остатке, скорей всего, приведет к тому, что прямой вылет сузится до одной команды.

Это разве не повод для дополнительного единства клубов? Повод. Как и воспоминания о "Тамбове", на который, как вы помните, клубы скидывались, чтобы клуб доиграл чемпионат. Тоже повод следовать регламенту добуквенно.

Но нельзя не отметить, что Григорий Иванов, президент "Урала", который больше всех возмущался, какого рожна он должен помогать "Тамбову", оказался тем не менее единственным, кто проголосовал за "Оренбург" в РПЛ. Человек, в общем, Григорий Иванов не столько непоследовательный, сколько загадочный.

Щас вот на Нетфликсе отчаянной популярностью пользуется свежее фэнтези "Тень и Кость", там для вымышленного мира используются русские имена и похожие топонимы (например, Новокрибирск там есть, городок такой). Так в этом фильме есть загадочные антропоморфные существа, обладающие сверхспособностями. Вокруг них все крутится...

Знаете, как называются существа? Гриши (одна штука в английском оригинале – Grisha). Так что Григорий Иванов – огого, вы его не недооценивайте. Он, может, еще мир на дыбы взденет, плюясь страшным огнем во все стороны. Фильм, кстати, смотреть не советую. Но я отвлекся.

Дело в том, что я солидарен вообще-то с голосованием клубов. Требования едины для всех (написал – и про себя хохочу). Но за пределами регламента, умом, я не очень понимаю, чем "Оренбург" хуже "Крыльев Советов". У "Оренбурга" вот нет стадиона, зато есть бюджет. Который не вызывает сомнений. А вот что есть у "Крыльев Советов"?

Сообщество русских футбольных инсайдеров отмечает, что совершенно неясно, кто и на каких основаниях станет играть за "Крылья" в новом сезоне. Потому что игроки в команде сплошь Павел-Андреевские, все висит на паузе, совершенно не решен вопрос, продолжится ли его сотрудничество с Самарой в новом сезоне. Павел Андреев даже интервью большое дал, а это верный знак, что ему далеко не все ясно, такие вью всегда сигнал рынку.

То есть нет никакой уверенности (а сегодня пятое мая), какая команда под вывеской "Крылья Советов" сыграет в новом сезоне. И хотя это обстоятельство существованию и бизнесу РПЛ не угрожает, то как по мне – это большая лажа. Несолидно. И несерьезно. Потому что а) команда хорошая и б) я бы именно вот на нее в Премьер-лиге с интересом посмотрел.

И даже в отрыве от этого обстоятельства – на "Крыльях" ведь колоссальные долги. Об этом писалось. Они неотдаваемые, рано или поздно это аукнется жесточайше, причем по щелчку. В момент.

Станете скидываться на "Крылья" тогда, уважаемые субъекты РПЛ? Если так, вас вряд ли поддержит Григорий Иванов. Он же Grisha. И будет прав.

Может, "Оренбург" с фингарантиями-то понадежней будет?

Но самое веселое в этой истории, как всегда, формулировки. Бесстадионный "Оренбург" просит допустить его в турнир "в виде исключения".

Но в нашем футболе как раз отсутствие нормального стадиона – это не исключение. Как раз это и есть правило.

А вот строятся стадионы как раз в виде исключения. Ради ЧМ, например. Может, стадион в Самаре – заслуга клуба? Да нет.

Какая-то безвыходная ситуация. Куда ни кинь, всюду клин. С праздниками", – написал Василий Уткин.

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