Василий Уткин высказался об отравлении Навального

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Василий Уткин высказался об отравлении Навального

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал отравление политика Алексея Навального.

"Я не могу это никак иначе трактовать. По-моему, все понятно.

В его организме найден яд, который является химическим оружием. Это, насколько я знаю, подтвердили в разное время то ли три, то ли четыре специализирующиеся на химическом оружии лаборатории в Европе, одна из которых сама брала анализ.

Нужны очень серьезные аргументы, чтобы в этом сомневаться. Я этих аргументов пока не встречал.

Мы же не детектив с вами смотрим. Мне совершенно не нужно думать об этом.

Мне и так понятно, что это враждебные действия некой коллективной власти. Меня гораздо больше волнует, чтобы он поправился", - заявил Уткин в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете. Политика госпитализировали. Несколько недель он провел в коме в берлинской клинике Charite. Немецкие врачи заявили, что политика отравили веществом группы "Новичок".

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