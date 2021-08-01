Василий Уткин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины
Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен
Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины.
"Как интересно получается в сборной Украины. Она осталась без тренера, с одной стороны, потому что истек контракт. То есть иначе и быть не могло.
Но до отборочных матчей меньше месяца, а новый тренер не назначен.
Волнительно за братцев…", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня было объявлено об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера украинской сборной по причине истекшего контракта с украинской ассоциацией футбола.
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