Василий Уткин: " Я всегда ставлю против сборной России"

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Бывший футбольный комментатор, а теперь блогер и журналист Василий Уткин высказался о борьбе в группе H квалификационного этапа ЧМ-2022 в которой выступает сборная России.

Уткин считает, что команде Черчесова не удастся потеснить сборную Хорватии с первой строчки в итоговой таблице. Сейчас, после трех сыгранных туров, обе команды набрали по 6 очков, а хорваты опережают россиян по дополнительным показателям.

"Перспективы в отборе, конечно же, остаются. Ведь сыграно только три стартовых тура.

Если вы хотите долго испытывать страдания и надеяться на большой выигрыш, тогда вам следует сделать ставку на то, что сборная России выйдет из группы с первого места. Но я думаю, что более верна с финансовой точки зрения ставка на то, что из группы с первого места выйдет сборная Хорватии. И я сам всегда так и поступаю. Я ставлю против сборной России, потому что, если она выиграет, я в любом случае порадуюсь, а если она проиграет, возможно, деньги меня утешат", — заявил Уткин в эфире нового выпуска "Футбольного клуба".