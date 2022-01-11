Василий Уткин ярко отреагировал на фотографию Ещенко в стрингах

Фото: инстаграм Ещенко\Автор неизвестен

Знаменитый блогер, журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на вызывающую фотографию футболиста московского "Спартака" Андрея Ещенко в стрингах.

"Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ещенко играет в "Спартаке" с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник еще ни разу не выходил на поле в рамках российской премьер-лиги. В прошлой кампании он сыграл 16 матчей.

После 18 туров "Спартак" занимает в чемпионате России девятое место.

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