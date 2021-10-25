Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Василий Уткин поделился мнением об унизительном поражении московского "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:7).

"Никуда не деться от того, что это две самые популярные команды в стране. Поэтому, какое бы положение "Спартак" ни занимал, он не должен выглядеть в матчах с "Зенитом" как говно. Ну нельзя этого допускать.

Может, как-то собираться нужно по-другому, приметы какие-то менять. Может, изменить своему историческому облику и сыграть на контратаках от обороны, как-то выманить на себя. Черт его знает.

Для "Спартака" – это да, особенный матч. А для "Зенита" матч со "Спартаком" – ну... Это хороший повод для воспоминаний, поэтому на них всегда ходит много народу. Эти матчи входят в историю.

Но в остальном – это игра с другой командой в чемпионате России. И это уже, наверное, очень надолго. По крайней мере, при Леониде Федуне, думаю, другие времена не наступят.

Даже, может быть, есть определенный кайф в том, что некуда ввернуть слово «достойное поражение». После двух "достойных поражений" "Зенит" и "Спартак" пошли двумя разными дорогами", – сказал Уткин.

Также не пропустите: Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси. | http://soccernews.ru