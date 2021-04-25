Василий Уткин заразился коронавирусом

Фото: твиттер Sovsport/Автор неизвестен

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин сообщил, что заразился коронавирусом.

"Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова – бессимптомно", – написал Уткин на своей странице в твиттере.

49-летний Уткин ранее был комментатором и главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс". Также работал на телеканалах "Евроспорт", СТС и "Первый канал". В последние годы ведет программу "Футбольный клуб" на своем ютуб-канале.

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