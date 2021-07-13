Василий Уткин заступился за Дзюбу

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин признал правоту форварда "Зенита" Артёма Дзюбы, который в 2019 году заявил, что Роберто Манчини - это бизнесмен, а не тренер.

"Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В "Зените" Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в "Зените". Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами... Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира.

Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал. Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нём, игроке, не разобрался - подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.

А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в "Зените" он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает. Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что после ухода из "Зенита" Манчини с первой попытки выиграл Евро-2020 со сборной Италии.

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