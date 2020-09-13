Василий Уткин заявил, что игроки ЦСКА надежнее футболистов "Спартака"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о победном матче ЦСКА в со "Спартаком" (3:1) в 7-м туре РПЛ.

"ЦСКА куда команднее "Спартака". Но это не потому, что сейчас так расставлены акценты, и кто правильней расставил, тот и прав. Я имею в виду, что за счёт коллектива ЦСКА прочнее и надежнее. Потому что это не команда, которая каждый год собирается новым менеджментом под новые амбиции. У ЦСКА есть ставки, которые играют почти всегда, вне зависимости от плана на игру и тренерского матч-менеджмента. Мы все это знаем: Акинфеев выручит, Марио Фернандес топ, если только не психанёт, и есть Влашич, который является и при этом ещё и наслаждается ролью лидера. Он готов вытаскивать матчи, это для него не предельный стресс, а как для большого актера любимая роль, когда только вышел на сцену - и уже аплодисменты.

У "Спартака" сейчас этого нет. Максименко сложил руки в замок, потому что он реагировал на придуманный им удар Магнуссона - сверху вниз в угол. К рикошету от земли был не готов. Свой-то мяч, воображаемый, Макс поймал, вот только настоящий мяч над ним посмеялся. У "Спартака" есть план на игру, работающий. "Спартак" рвёт в начале и получает преимущество. Грузит слабейшину армейской обороны - Карпова. Это правильно придумано и это работало, Карпова вполне могли выгнать за фолы. Я не обсуждаю судейство, я о сделанной "Спартаком" ставке. Но план на игру поколеблен лидерами "армейцев". И задуманная смена вектора в атаке, выход Соболева с Кокориным, вышел невпопад", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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