Васин эмоционально попрощался с ЦСКА
Центральный защитник Виктор Васин опубликовал пост в инстаграме, посвящённый его уходу из ЦСКА.
Напомним, что 33-летний футболист перешёл в "Кайрат" за 100 тысяч евро, подписав с новым клубом контракт до конца 2022 года.
"11 лет в ЦСКА - огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но всё равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда - как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.
Классные тренеры, потрясающие партнёры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики - это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за "Кайрат", а ЦСКА желаю максимальных успехов!" - написал игрок.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 года, сыграл 98 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Мордовии" и "Уфе".
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