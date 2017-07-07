Васин: "Игроки ЦСКА готовы к сезону"

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Я уже привык к таким нагрузкам, чувствую себя абсолютно нормально. Это больше моя жена заметила, что летом мы никуда не съездили (улыбается). По работе на сборе видно, что ребята готовы к сезону, понимают, что придется играть через два дня на третий или через три на четвертый. Главное – обойтись на этом отрезке без травм, чтобы все болячки обходили нас стороной. Футбол – такая игра, что где-то во время матча может "прилететь", и человек выбывает из строя. Вот этого бы не хотелось. А физически команда со всеми нагрузками справится, в этом я ни капли не сомневаюсь", - приводит слова Васина официальный сайт армейцев.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в Премьер-лиге и теперь сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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