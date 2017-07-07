Васин: "Игроки сборной России верили, что могут пройти дальше в Кубке Конфедераций"

Защитник сборной России Виктор Васин прокомментировал выступление команды на Кубке Конфедераций-2017.

"Выступление на Кубке конфедераций? Конечно, все мы очень расстроились. В сборной была отличная атмосфера, мы реально верили в то, что можем пройти дальше. Хотелось максимально продлить пребывание на Кубке, но, к сожалению, сделать это не удалось", - приводят слова Васина российские СМИ.

Напомним, что сборная России заняла третье место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

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