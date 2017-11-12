Васин объяснил разницу в своей игре за сборную и клуб

Теги россияцска москвавиктор васин

Васин объяснил разницу в своей игре за сборную и клубЗащитник московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин объяснил разницу в своей игре за национальную команду и клуб.

"Не обращаю внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а здесь - меньше. Может, в ЦСКА больше игру на себя беру, отсюда и ошибки", - цитирует 29-летнего бека Спорт день за днем.

Напомним, Мутко пообещал избежать проблем при организации матча Россия - Испания. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов