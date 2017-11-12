Васин объяснил разницу в своей игре за сборную и клуб

Защитник московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин объяснил разницу в своей игре за национальную команду и клуб.

"Не обращаю внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а здесь - меньше. Может, в ЦСКА больше игру на себя беру, отсюда и ошибки", - цитирует 29-летнего бека Спорт день за днем.

Напомним, Мутко пообещал избежать проблем при организации матча Россия - Испания. | soccernews.ru