Васин пропустит ЧМ-2018

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на осведомлённый источник, 29-летний центрбек не имеет даже теоретических шансов восстановиться к старту мундиаля.

Напомним, что Васин получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и сегодня перенёс операцию в римской клинике.

Пресс-служба армейского клуба утверждала, что сроки восстановления футболиста пока неизвестны и будут определены после разработки программы реабилитации. | http://soccernews.ru