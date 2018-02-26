Васин пропустит ЧМ-2018

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Васин пропустит ЧМ-2018

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на осведомлённый источник, 29-летний центрбек не имеет даже теоретических шансов восстановиться к старту мундиаля.

Напомним, что Васин получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и сегодня перенёс операцию в римской клинике.

Пресс-служба армейского клуба утверждала, что сроки восстановления футболиста пока неизвестны и будут определены после разработки программы реабилитации. | http://soccernews.ru

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