Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года

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Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся на поле после длительного перерыва, вызванного тяжёлой травмой колена.

30-летний футболист вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива". Он не играл в РПЛ с 10 декабря 2017 года.

Всего же центрбек пропустил 14 месяцев. Он травмировался 21 февраля 2018 года в игре 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

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"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

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