Васин успешно прооперирован в Риме

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Васин успешно прооперирован в Риме

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин успешно прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что центрбеку армейцев потребовалось хирургическое вмешательство в связи с разрывом передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Сроки восстановления Васина пока неизвестны - они определятся после того, как будет разработана программа реабилитации футболиста.

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