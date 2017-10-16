Васин, Вернблум и Головин смогут сыграть с "Базелем"

Хавбеки московского ЦСКА Понтус Вернблум и Александр Головин вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, во вторник ожидается возвращение к полноценным занятиям защитника Виктора Васина.

Таким образом, три вышеупомянутых футболиста смогут сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Базеля", который состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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