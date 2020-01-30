Васин впервые с лета тренируется в общей группе

Защитник ЦСКА Виктор Васин принимает участие во втором сборе "армейцев" в Кампоаморе.

Напомним, что 31-летний игрок не появлялся на поле с августа 2019 года. В сентябре Васин перенес операцию на травмированном колене.

На первом сборе ЦСКА Васин занимался по индивидуальной программе. На втором сборе футболист тренируется в общей группе.

Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В этом сезоне он успел сыграть в четырех матчах.

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