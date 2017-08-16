Васин: "Янг Бойз" не удивил"
Защитник московского ЦСКА Виктор Васин высказался о вчерашнем матче своей команды против швейцарского "Янг Бойз", который состоялся в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира.
"Чем удивил соперник? Агрессивно играют дома при своих болельщиках. Вряд ли что-то удивило. Они чувствовали, что надо забивать. В последние 25 минут они старались как можно быстрее доставлять мяч на фланг и подавать в штрафную, поскольку у них есть высокие нападающие", - цитирует 28-летнего бека bobsoccer.ru.
Напомним, ЦСКА обыграл "Янг Бойз" со счетом 1:0. | soccernews.ru
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