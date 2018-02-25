Васкес: "Бензема заслужил гол"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес выразил удовлетворение в связи с тем, что его партнёру по команде Кариму Бензема удалось забить гол в матче 25-го тура Примеры против "Алавеса".

"Я рад за Бензема, потому что он феноменальный. Криштиану проявил командный дух, позволив ему исполнить пенальти. Карим заслужил гол" - цитирует Васкеса Marca.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Примеры Бензема забил всего 4 гола в 19 матчах.

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