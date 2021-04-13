Васкес близок к уходу из "Севильи"

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Васкес близок к уходу из "Севильи"

Фото инстаграм Франко Васкеса

Полузащитник "Севильи" Франко Васкес не намерен подписывать новый контракт с андалусийским клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, 32-летний футболист собирается по окончании сезона сменить команду на правах свободного агента.

Приоритет аргентинского хавбека - возвращение в Серию А, где он ранее выступал за "Палермо".

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Севилью" 17 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами. | http://soccernews.ru
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