Васкес дал совет болельщикам "Реала"

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Васкес дал совет болельщикам "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес, комментируя неудачные выступления команды в этом сезоне, порекомендовал болельщикам воодушевляться прошлогодними успехами "сливочных".

"Реал" проваливается неожиданно, и это трудно объяснить. "Реал" всегда обязан отдавать борьбе все силы, и настало время для того, чтобы что-то поменять. Нам необходимо исправлять ошибки. А болельщики должны испытывать энтузиазм в связи с пятью титулами, которые мы выиграли в прошлом году" - цитирует 26-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Васкес открыто выступил против Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru

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