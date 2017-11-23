Васкес хочет покинуть "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес хочет покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний футболист желает выступить на Чемпионате Мира в России в составе своей национальной сборной. Поэтому, дабы получать стабильную игровую практику, он рассчитывает сменить команду уже в январе. Однако против ухода Васкеса уже выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за Гризманна. | soccernews.ru