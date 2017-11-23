Васкес хочет покинуть "Реал"

Теги реал мадридлукас васкесзинедин зидан

Васкес хочет покинуть "Реал"Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес хочет покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний футболист желает выступить на Чемпионате Мира в России в составе своей национальной сборной. Поэтому, дабы получать стабильную игровую практику, он рассчитывает сменить команду уже в январе. Однако против ухода Васкеса уже выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" будет готов заплатить 100 миллионов евро за Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов