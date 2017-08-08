Васкес намерен принять решение о своем будущем после матча за Суперкубок УЕФА

Теги лукас васкесманчестер юнайтедреал мадрид

Васкес намерен принять решение о своем будущем после матча за Суперкубок УЕФАВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен принять решение о своем будущем после матча за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, окружение футболиста сообщило о том, что он будет готов покинуть королевский клуб, если в сегодняшнем поединке он так и не выйдет на поле стадиона в Скопье "Филипп ІІ Македонский".

Отметим, что 26-летний Васкес входит в сферу интересов английских "Ливерпуля" и "Арсенала", а также итальянской "Ромы".

Не пропустите: превью к матчу "Реал" - "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов