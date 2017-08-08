Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен принять решение о своем будущем после матча за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, окружение футболиста сообщило о том, что он будет готов покинуть королевский клуб, если в сегодняшнем поединке он так и не выйдет на поле стадиона в Скопье "Филипп ІІ Македонский".

Отметим, что 26-летний Васкес входит в сферу интересов английских "Ливерпуля" и "Арсенала", а также итальянской "Ромы".

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