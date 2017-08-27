Васкес намерен разрушить планы Зидана

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Васкес намерен разрушить планы ЗиданаВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен принять предложение итальянской "Ромы" и перебраться в Серию А.

Как информирует испанская пресса, перспектива получать недостаточное количество игрового времени в королевском клубе вынудила 26-летнего футболиста рассмотреть возможность смены клубной прописки. Таким образом, Васкес может нарушить планы главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, который рассчитывал сохранить текущий состав своей команды на сезон 2017/2018.

Напомним, "Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны". | soccernews.ru

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