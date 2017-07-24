Васкес намерен встретиться с руководством "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен встретиться с руководством своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний футболист, заинтересованность в котором проявляли английские "Ливерпуль" и "Арсенал", а также итальянские "Рома" и "Интер", планирует добиться увеличения своего оклада. Несмотря на то, что Васкес не является игроком основного состава "сливочных", он готов будет принять эту роль в команде Зинедина Зидана, однако лишь при повышении размера его заработной платы.

Напомним, Тео Эрнандес прокомментировал свой дебют в "Реале". | soccernews.ru