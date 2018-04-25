Васкес отдал 12-ю результативную передачу в сезоне - это второй результат в Испании
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отдал уже свою 12-ю результативную передачу в текущем сезоне.
Результат 26-летнего игрока королевского клуба является вторым среди игроков Ла Лиги с учетом выступлений во всех турнирах. Больше него ассистов сделал только ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - 18.
Напомним, Роналду вышел на второе место в Лиге Чемпионов по числу сыгранных матчей. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20