Васкес отдал 12-ю результативную передачу в сезоне - это второй результат в Испании

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отдал уже свою 12-ю результативную передачу в текущем сезоне.

Результат 26-летнего игрока королевского клуба является вторым среди игроков Ла Лиги с учетом выступлений во всех турнирах. Больше него ассистов сделал только ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - 18.

Напомним, Роналду вышел на второе место в Лиге Чемпионов по числу сыгранных матчей. | soccernews.ru