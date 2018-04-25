Васкес отдал 12-ю результативную передачу в сезоне - это второй результат в Испании

Теги лукас васкеслионель месси

Васкес отдал 12-ю результативную передачу в сезоне - это второй результат в ИспанииВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отдал уже свою 12-ю результативную передачу в текущем сезоне.

Результат 26-летнего игрока королевского клуба является вторым среди игроков Ла Лиги с учетом выступлений во всех турнирах. Больше него ассистов сделал только ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси - 18.

Напомним, Роналду вышел на второе место в Лиге Чемпионов по числу сыгранных матчей. | soccernews.ru

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