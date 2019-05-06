Васкес посетовал на неуважение к "Реалу"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес считает, что к его команде не проявляют должного уважения.

"Ежегодно в "Реал" сватают много игроков, независимо от того, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде. "Реал" трижды выиграл Лигу Чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь всё обставляют так, будто мы ничего не стоим. Но это не так", - приводит слова Васкеса Marca.

Стоит отметить, что "Реал" провалил текущий сезон, вылетев в 1/2 финала Кубка Испании от "Барселоны", а в 1/8 финала Лиги Чемпионов - от "Аякса". В Примере "бланкос", скорее всего, финишируют на третьем месте.

27-летний Васкес в нынешней кампании забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 45 матчах.

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