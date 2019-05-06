Васкес посетовал на неуважение к "Реалу"
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес считает, что к его команде не проявляют должного уважения.
"Ежегодно в "Реал" сватают много игроков, независимо от того, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде. "Реал" трижды выиграл Лигу Чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь всё обставляют так, будто мы ничего не стоим. Но это не так", - приводит слова Васкеса Marca.
Стоит отметить, что "Реал" провалил текущий сезон, вылетев в 1/2 финала Кубка Испании от "Барселоны", а в 1/8 финала Лиги Чемпионов - от "Аякса". В Примере "бланкос", скорее всего, финишируют на третьем месте.
27-летний Васкес в нынешней кампании забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 45 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30