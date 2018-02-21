Васкес поучаствовал в 10 голах "Реала" в 2018 году, это второй результат в команде

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях играет с "Леганесом" (2:1, первый тайм).

В этом поединке голом и результативной передачей отметился полузащитник королевского клуба Лукас Васкес.

Стоит отметить, что Васкес поучаствовал в 10 голах "Реала" в 2018 году (4 мяча + 6 голевых пасов). Лучше результат только у Криштиану Роналду (10+2).

Не пропустите: Бензема в основе "Реала" на матч с "Леганесом", Роналду и Навас вне заявки. | http://soccernews.ru