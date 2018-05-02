Васкес: "Реал" был лучше "Баварии", поэтому и победил"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес подвел итоги ничьей с "Баварией" в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов (2:2).

По мнению футболиста, его партнеры по коамнде были готовы к сопротивлению мюнхенцев.

"Мы знали, что это будет сложно, потому "Бавария" - отличная команда, что игроки и показали. Я думаю, что в целом мы были лучше, поэтому и победили. "Баварии" было нечего терять. Мы знали, что придется тяжело, играть в обороне и использовать моменты", - отметил он.

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор. | soccernews.ru