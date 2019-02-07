Васкес: "Реал" играл лучше "Барселоны"

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Васкес: "Реал" играл лучше "Барселоны"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился эмоциями после первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны", который завершился ничьей со счётом 1:1.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Реал" играл лучше. Мы создали больше моментов, поэтому я считаю ничью несправедливым результатом. Хотя этот результат даёт нам преимущество перед ответным матчем. Мы должны выйти в финал" - приводит слова 27-летнего испанца Marca.

Напомним, что именно Васкес открыл счёт в матче на "Камп Ноу", забив гол после передачи Карима Бензема.

Ответный поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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