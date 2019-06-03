Васкес собирается покинуть "Реал"

1 Теги реал мадридлукас васкес

Васкес собирается покинуть "Реал"

Форвард "Реала" Лукас Васкес хочет сменить клубную прописку.

Как сообщает Sportsmole со ссылкой на испанскую прессу, 27-летний испанец уже оповестил клуб о своем решении и приступил к поиску новой команды.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне на счету Васкеса 5 забитых мячей и 4 результативные передачи в 47 играх.

Читайте также: "Тоттенхэм" провел переговоры с Дани Себальосом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Правильный момент, чтобы покинуть эту помойку.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Между Озилом и Эмери произошел конфликт во время финала Лиги Европы

Между Озилом и Эмери произошел конфликт во время финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов