Васкес собирается покинуть "Реал"

Форвард "Реала" Лукас Васкес хочет сменить клубную прописку.

Как сообщает Sportsmole со ссылкой на испанскую прессу, 27-летний испанец уже оповестил клуб о своем решении и приступил к поиску новой команды.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне на счету Васкеса 5 забитых мячей и 4 результативные передачи в 47 играх.

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