Васкес собирается уйти из "Реала"
Фото Marca
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес с высокой долей вероятности летом сменит команду.
По информации Marca, стороны не смогли договориться о продлении контракта. Таким образом, с 1 июля испанец станет свободным агентом.
Напомним, что "сливочные" предлагали 29-летнему воспитаннику новое соглашение с сокращением зарплаты, а футболист требовал повышения оклада.
В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
За ситуацией с будущим игрока королевского клуба следят "Милан", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Наполи", "Севилья" и "Валенсия".
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
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|Севилья
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|20
|14