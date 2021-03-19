Васкес собирается уйти из "Реала"

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Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес с высокой долей вероятности летом сменит команду.

По информации Marca, стороны не смогли договориться о продлении контракта. Таким образом, с 1 июля испанец станет свободным агентом.

Напомним, что "сливочные" предлагали 29-летнему воспитаннику новое соглашение с сокращением зарплаты, а футболист требовал повышения оклада.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

За ситуацией с будущим игрока королевского клуба следят "Милан", "Тоттенхэм", "Эвертон", "Наполи", "Севилья" и "Валенсия".

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