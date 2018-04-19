Васкес: "В мыслях уже полуфинал Лиги Чемпионов с "Баварией"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес признал, что его команда уже думает о полуфинале Лиги Чемпионов с "Баварией", из-за чего не смогла победить в последнем матче чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:1).

"Остался некий осадок после матча. Команда провела отличную игру, мы много атаковали, но пропустили. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Не повезло.

Да, уже в мыслях матчи против "Баварии", но не тогда, когда мы выходим на матч с другим соперником. У нас есть неделя на подготовку. Мы в хорошей форме и уверены в себе, потому что хорошо играем", - сказал он.

Первый матч "Баварии" и "Реала" пройдет 25 апреля. | soccernews.ru