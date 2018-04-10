Васкес верит в победу "Севильи" над "Баварией"



Полузащитник "Севильи" Франко Васкес оценил шансы команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Не думаю, что отыграться невозможно. Знаем, что будет очень сложно, но мы полны решимости и верим, что можем показать свой максимум и дать себе шанс. Нам с партнерами все равно, что думают другие. "Севилью" надо уважать, потому что мы здесь не просто так. Никто не дарил нам путевку в эту стадию турнира", - приводит слова Васкеса официальный сайт клуба.

Ответный матч "Бавария" - "Севилья" состоится 11 апреля и начнется в 21:45 мск. В первой встрече немецкий клуб победил на выезде со счетом 2:1.

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