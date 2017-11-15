Васкес: "Возможно когда-нибудь я вернусь в Италию"

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Васкес: "Возможно когда-нибудь я вернусь в Италию"

Полузащитник "Севильи" Франко Васкес допустил, что однажды он вернётся в итальянскую Серию А.

"Никогда не говори никогда. Возможно когда-нибудь я вернусь в Италию. Однако сейчас я счастлив в "Севилье" - это отличный клуб, который к тому же играет в Лиге Чемпионов" - цитирует 28-летнего аргентинца Football Italia.

Напомним, что до перехода в "Севилью" Васкес выступал за "Палермо".

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